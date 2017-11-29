Испытана морская версия «Железного купола»

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Израиль завершил испытания морской версии системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщает Defense News. В тестах ракеты системы, установленной на корвете типа Sa’ar-5, успешно перехватили снаряды комплекса «Град». Морской версией «Железного купола» планируется вооружать корабли, предназначенные для защиты буровых платформ.

Разработчиком «Железного купола» выступает израильская компания Rafael, до этого производившая только наземную версию тактической системы ПРО. Батарея состоит из центра управления, радара и трех пусковых установок по 20 противоракет в каждой. Комплекс предназначен для перехвата ракет с дальностью до 70 километров.