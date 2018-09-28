В США заявили о технологической ущербности России

Внедрение СССР и РФ западных технологий, в частности США, не предполагающее соблюдения авторских прав, свидетельствует о неспособности России использовать собственные разработки, полагает автор The National Interest Майкл Пек.

Эксперт заявляет, что СССР и РФ копировали множество западных технологий, связанных, в частности, с атомной бомбой, многоразовыми космическими кораблями Space Shuttle и видеоиграми. «Это на самом деле сомнительное достижение, признание того, что нация не способна реально внедрять собственные технологии», — считает автор американского журнала.

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Таким образом Пек отреагировал на публикацию российского новостного агентства Sputnik, где сообщается о проблемах китайского истребителя Shenyang J-15, основанного на советском Су-33. По мнению эксперта, такая ситуация типична при использовании технологий, не прошедших лицензирование, в чем можно «усмотреть иронию судьбы».

Прототип советского палубного истребителя четвертого поколения Су-33 (самолет Т10К-7) куплен Китаем у Украины в 2001 году. От советской машины китайская получила основную конструкцию и, предположительно, двигатели. Советские разработки, используемые в Shenyang J-15, не были лицензированы.

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