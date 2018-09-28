У России нашли самолет третьей мировой войны

Российский перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, получивший сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, может оказаться оружием третьей мировой войны, пишет Daily Express.

В публикации, получившей название «Предупреждение о третьей мировой войне: российские истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковыми ракетами», британский таблоид отмечает, что обновление самых современных российских истребителей проходит одновременно с «эскалацией участия России в гражданской войне в Сирии».

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О том, что Р-37М поступит на вооружение Су-57, в сентябре «Интерфакс» сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Ракету планируется разместить на внешней подвеске истребителя.

Ракета Р-37М способна поражать высокоскоростные цели на дальности более 300 километров. На заключительной стадии полета оружие способно развивать скорость до 6 чисел Маха. Ракета основана на советской Р-37, выпускаемой с 1985 года, от которой отличается меньшими массой и габаритами, а также обновленной системой наведения.

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