F-35B впервые сели на «Королеву Елизавету»

В сентябре на авианосец КВМФ Великобритании Queen Elizabeth («Королева Елизавета»), находящийся у восточного побережья Северной Америки, впервые совершили посадку два истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки КМП США F-35B Lightning II, управляемые британскими летчиками. Впоследствии данные самолеты совершили трамплинный взлет с палубы авианосца. Видео испытаний КВМФ Великобритании выложило на YouTube.

Испытательные полеты F-35B с Queen Elizabeth, предполагающие более 500 посадок на палубу, продлятся 11 недель, отмечает КВМФ Великобритании.

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В сентябре самолет КМП США F-35B Lightning II, взлетевший с палубы десантного штурмового корабля ВМС США USS Essex в Персидском заливе, стал первым американским F-35 Lightning II, принявшим участие в авиаударе. В том же месяце в Южной Каролине (США) впервые упал F-35 Lightning II.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Авианосец Queen Elizabeth стоимостью 4,1 миллиарда долларов впервые вышел в море в июне 2017 года. Корабль имеет водоизмещение 70,6 тысячи тонн, его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов.

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