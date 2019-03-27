Американцев решили отправить на Луну любой ценой

Дональд Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс.

«Это заявленная программа нынешней администрации — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли», — написал он. Политик добавил, что на эту цель будут выделены «любые необходимые средства».

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11 марта НАСА представила бюджетный запрос на 2020 финансовый год. В нем отмечалось, что ведомство планирует отправить своих астронавтов на Луну к 2028 году. В 2025 году на орбите спутника должна заработать станция Lunar Orbital Platform — Gateway с четырьмя астронавтами на борту. Они будут изучать разные аспекты высадки на поверхность Луны.

19 марта в «Роскосмосе» также рассказали о планах полета россиян к Луне. Представитель госкорпорации уточнил, что речь идет о скорой отправке космонавтов, «особенно в космических масштабах очень скоро».

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