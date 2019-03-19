«Роскосмос» пообещал «очень скоро» отправить человека на Луну

«Роскосмос» в ближайшее время отправит человека на Луну, передает РИА Новости заявление официального представителя государственной корпорации Владимира Устименко.

«Скоро. Особенно в космических масштабах очень скоро. И обязательно на Луну», — сказал менеджер.

Официальный представитель НАСА по программе исследований человека Дженнифер Фогарти сообщила, согласно ТАСС, что Россия и США уже имеют предварительные неформальные договоренности по полету к Луне.

Заявления Устименко и Фогарти прозвучали на пресс-конференции в Москве, посвященной началу в Институте медико-биологических проблем РАН изоляционного эксперимента SIRIUS, имитирующего 120-дневную международную лунную миссию в составе шести человек.

Как заявил на YouTube-канале «Роскосмос ТВ» исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев, полет на Луну должен состояться к 2030 году, после чего начнется разворачивание лунной базы.

В марте сообщалось, что США планируют высадить людей на Луну к 2028 году.

В сентябре 2018-го глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в международном проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, из-за отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом Москвы в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

Материалы по теме Не прощай их, Юра Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику

В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!