К России задумали присоединить территории Луны

«Роскосмос» и РАН, обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву, сообщает РИА Новости.

«Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и другим) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву», — говорится в совместном заявлении госкорпорации и РАН.

По мнению бывшего директора Института космических технологий РУДН Геннадия Райкунова, специалисты по космическому праву необходимы, чтобы, во-первых, давать ответ «коммерсантам в США и в других странах», которые «пытались и пытаются продавать участки на Луне». «Во-вторых, стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне, и возникает вопрос о том, как реагировать на их присвоение. То есть возникает ряд вопросов, которые не урегулированы на законодательном уровне», — пояснил эксперт.

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Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, естественный спутник Земли «не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нем суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

В настоящее время НАСА с западными партнерами работают над проектом международной окололунной станции Gateway.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях (после США), а окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

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