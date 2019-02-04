SpaceX впервые испытала двигатель сверхтяжелой ракеты

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Американская компания SpaceX провела огневые испытания самого тяговооруженного в мире ракетного двигателя Raptor. Видео тестов выложил в Twitter глава предприятия Илон Маск.

«Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь блестящей работой команды SpaceX», — написал бизнесмен.

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В январе первый летный прототип межпланетного корабля Starship, установленный на стартовой площадке компании SpaceX в Техасе (США), разрушился из-за сильного ветра.

Двигатель Raptor работает на жидких метане и кислороде. Силовой агрегат отличает самая большая тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире. Двигатель получат ракета Super Heavy и корабль Starship.

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