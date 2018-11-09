Вторая ступень Falcon 9 станет кораблем

Вторую ступень ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR (Big Falcon Rocket), сообщил в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

«Вторая ступень Falcon 9 будет обновлена, чтобы походить на мини-корабль BFR», — отмечается в твите. В комментариях к посту Маск добавил, что первый орбитальный полет изделия запланирован на июнь 2019 года, а целями такой деятельности является тестирование технологий для BFR.

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В ноябре гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил, что возглавляемая им компания, пытаясь реанимировать плавучий космодром «Морской старт», столкнулась с бюрократией и незаинтересованностью в партнерстве госпредприятий, приведшими к повышению стоимости пусковых услуг компании.

В многоразовом варианте супертяжелый носитель BFR компании SpaceX рассчитан на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Первая ступень BFR получит 31 метановый двигатель Raptor, отличающийся самой большой тяговооруженностью (отношением развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире. Вторая ступень BFR будет кораблем. Ракета должна полететь в 2022 году.

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