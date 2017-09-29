Маск представил Big Fucking Rocket

Илон Маск представил проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket), сообщает The Washington Post. Выступая на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress), глава компании SpaceX в шутку назвал данный носитель Big Fucking Rocket.

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BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек. Универсальная система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, запусков спутников и других космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс.

В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.

На низкую опорную орбиту ракета BFR способна вывести 150 тонн, на первую ступень носителя планируется установить 31 двигатель Raptor. Практически одновременно с выступлением Маска в Instagram возглавляемой им компании появилось видео огневых испытаний данного агрегата.

Видео: spacex / Instagram

Маск предложил использовать BFR для доставки людей в пределах Земли, путешествие носителя между любыми двумя точками планеты займет менее часа, в частности, полет от Нью-Йорка до Шанхая возможен за 39 минут, а до Лондона —за 29. Максимальная скорость корабля BFR составит 29 тысяч километров в час, стоимость билета, полагает Маск, должна быть сопоставима с таковой для популярного Airbus A380.

Видео: elonmusk / Instagram

С помощью BFR глава SpaceX планирует развернуть строительство лунной базы и марсианского города. Главной целью для компании Маск видит колонизацию Марса. Согласно озвученных бизнесменам планам, в 2022 году SpaceX при помощи BFR отправит два грузовика к Марсу, тогда как на 2024-й ожидается сразу четыре миссии — две грузовые и две пилотируемые.

Moon Base Alpha A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 28, 2017 at 7:44pm PDT

Mars City Opposite of Earth. Dawn and dusk sky are blue on Mars and day sky is red. A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 28, 2017 at 8:03pm PDT

The Washington Post отмечает, что выступление Маска произошло спустя пару дней после того, как НАСА и Роскосмос на том же IAC2017 подписали заявление о намерениях по проекту окололунной станции, а Lockheed Martin представило подробности своего проекта марсианской орбитальной лаборатории MBC (Mars Base Camp).

Владельцем The Washington Post является американский миллиардер Джефф Безос, которому принадлежит компания Blue Origin, потенциальный главный конкурент SpaceX.

Мероприятие IAC2017 (International Astronautical Congress), 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, проходило 25-29 сентября в Аделаиде (Австралия). В нем приняли участие ведущие национальные космические агенства и компании планеты.

Выступая пару дней назад в Массачусетском технологическом институте (США) президент SpaceX Гвен Шотвелл заявила, что в следующем году компания попробует сохранить вторую ступень носителя Falcon 9, которую затем использует не для повторного пуска, а в исследовательских целях. Сказанное Шотвелл подтверждает слова Маска о разработке универсальной BFR. Также президент SpaceX заявила о планах компании получить разрешение на работу над ядерным ракетным двигателем.