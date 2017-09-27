Роскосмос обнародовал планы по созданию станции у Луны

Руководители НАСА и Роскосмоса на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики в Аделаиде (Австралия) договорились о создании окололунной станции Deep Space Gateway, передает ТАСС.

«На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году», — сказал глава госкорпорации Игорь Комаров.

С этой целью в Роскосмосе запланировали после 2020 года пересмотреть проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

«Нашим вкладом в создание станции может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции», — рассказал о предварительных планах Комаров.

Директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что, помимо шлюзового модуля, страна может разработать для Deep Space Gateway жилой модуль. В настоящее время ведется разработка единого стандарта стыковки элементов новой станции. По словам Крикалева, они будут приспособлены к выводу на американской сверхтяжелой ракете SLS (Space Launch System), а также российских носителях «Протон» и «Ангара».

Комаров также допустил, что для вывода необходимых конструкций на окололунную орбиту возможно использование создаваемой на основе проектируемого в России среднего носителя «Союза-5» сверхтяжелой ракеты.

Итогом переговоров на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики стало подписание российской и американской сторонами заявления о намерениях по проекту окололунной станции. Дальнейшие детали программы будут обсуждаться на следующих переговорах. Не исключено, что в проекте окололунной станции примут участие Китай, Индия и другие страны БРИКС.

В настоящее время у России нет корабля для пилотируемой миссии к спутнику Земли, однако в Роскосмосе работают над лунной версией корабля «Федерация», околоземная адаптация которого должна заменить «Союзы», а также сверхтяжелой ракетой на основе создаваемого носителя «Союз-5».

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Для лунной программы в США создаются пилотируемый корабль Orion и SLS. Единственный полет корабля на околоземной орбите состоялся в декабре 2014 года, испытание связки Orion и SLS в беспилотном режиме запланировано на 2019 годы. Уточнить сроки реализации программы SLS НАСА пообещало в октябре 2017 года.

Сверхтяжелый носитель от Boeing на низкую опорную орбиту способен выводить от 70 до 130 тонн полезной нагрузки. Многоразовый корабль Orion, над которым работают в Lockheed Martin, вмещает до шести астронавтов.