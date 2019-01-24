Лунный корабль SpaceX развалился

Maria Pointer / Facebook

Первый летный прототип межпланетного корабля Starship, установленный на стартовой площадке компании SpaceX в Техасе (США), разрушился из-за сильного ветра. Соответствующее видео выложено на Facebook.

«Ветер скоростью 80 километров в час сломал прошлой ночью крепления к блокам, и головная часть слетела. Потребуется несколько недель для ремонта», — отметил в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

В январе SpaceX показала установленный на стартовый стол прототип корабля Starship.

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В ноябре 2018 года Маск сообщил, что корабль (вторая ступень) двухступенчатой транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket), разрабатываемой SpaceX, получит название Starship.

В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Первая ступень BFR получит 31 метановый двигатель Raptor, отличающийся самой большой тяговооруженностью (отношением развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных двигателей. Система должна полететь в 2022 году.

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