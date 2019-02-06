Раскрыта роль космических юристов России

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, зачем России потребовались космические юристы.

«Возникла некая юридическая коллизия. С одной стороны, давно уже существует международное соглашение, что Луна нейтральна. Но каким-то образом в последнее время возникли фирмы, в Европе они главным образом базируются, которые каким-то образом в обход этих международных соглашений уже фактически торгуют участками на Луне», — сказал Эйсмонт.

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По его словам, задача космических юристов будет не в переделе территории Луны между странами, а в сохранении ее нейтрального статуса, дабы «не нарушать интересы землян».

Ранее «Роскосмос» и РАН предложили начать готовить в профильных вузах юристов по космическому праву. По мнению бывшего директора Института космических технологий РУДН Геннадия Райкунова, специалисты по космическому праву необходимы, чтобы, во-первых, давать ответ «коммерсантам в США и в других странах», которые «пытались и пытаются продавать участки на Луне». Также предполагается, что авторы инициативы обеспокоены вопросом добычи полезных ископаемых на Луне и тем, что это никак не регулируется на законодательном уровне.

Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году, естественный спутник Земли «не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нем суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

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