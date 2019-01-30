Россия захотела стабильности вблизи Луны

Орбита, на которой США намерены разместить международную окололунную станцию Gateway, нестабильна, передают РИА Новости заявление баллистика ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазина.

«Это крайне неустойчивая орбита. То есть вы должны будете делать маневры каждый виток. Каждый виток занимает семь дней. То есть в течение семи дней вы должны сделать две коррекции. Если вы их не сделали, то через десять дней вы улетели с этой орбиты», — сказал специалист.

В качестве альтернативы баллистик предлагает размещать Gateway на круговой орбите высотой десять тысяч километров. «Высокая лунная орбита, может быть, лучше будет. Она тоже неустойчивая, но она предсказуемая, и у нас есть, по крайней мере, запас по времени для ее корректировки», — сказал Муртазин.

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По его словам, подобная орбита потребует двух-трех коррекцией в год.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в международном проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

Согласно планам НАСА, многомодульная станция Gateway будет находиться на орбите с минимальной высотой 4,5 тысячи километров и максимальной высотой 75 тысяч километров.

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