Многоразовый New Shepard стартовал десятый раз

Многоразовая суборбитальная туристическая система New Shepard стартовала в десятый раз. Соответствующее видео в Twitter разместила компания Blue Origin.

Испытания системы признаны успешными — ракета совершила вертикальную посадку, а спускаемая капсула — приземление на парашютах. Также в ходе тестов на борту New Shepard находились восемь научных инструментов НАСА.

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В январе 2019 года глава Отдела по стратегии и продажам Blue Origin Ариан Корнелл заявил, что компания отправит туристов в суборбитальный полет «в начале 2019 года». В июле 2018 года представители Blue Origin сообщали, что одно кресло шестиместного New Shepard будет стоить 200-300 тысяч долларов.

Первая успешная посадка ракеты New Shepard произошла в ноябре 2015 года.

Разрабатываемая компанией Blue Origin многоразовая система New Shepard, состоящая из ракеты и корабля, позволяет доставлять людей на высоту более 100 километров. Возглавляемая Джеффом Безосом компания также работает над тяжелой ракетой New Glenn, заменой поставляемому в США российскому двигателю РД-180.

Blue Origin считается главным конкурентом SpaceX Илона Маска.

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