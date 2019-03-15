«Роскосмос» захотел использовать МКС для военных экспериментов

Российский сегмент (РС) Международной космической станции (МКС) необходимо использовать для военных экспериментов. Такое предложение содержится в статье генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина, опубликованной журналом «Русский космос».

«Для повышения эффективности использования РС предлагается новый принцип формирования Долгосрочной программы целевых работ — реструктуризация экспериментов на три раздела: научные, технологические и целевые, включая военно-прикладные и коммерческие. При формировании программы будет проведена инвентаризация всех экспериментов на предмет актуальности, значимости и возможности реализации до 2024 года», — говорится в публикации.

По мнению генконструктора, реализации намеченных планов должно способствовать завершение строительства РС запуском к МКС многоцелевого лабораторного модуля «Наука» (в 2020 году), универсального узлового модуля «Причал» (в 2021-м) и научно-энергетического модуля (в 2022-м).

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«Эти модули создаются с учетом возможности построения на их базе российской орбитальной станции в случае принятия соответствующих решений», — пишет Микрин.

В июне 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей госкорпорации. Первой среди них был контроль за исполнением гособоронзаказа. По мнению топ-менеджера, это должно быть понятно как «Отче наш».

Создаваемый с середины 1990-х годов «Центром Хруничева» модуль «Наука» изначально планировалось отправить к МКС в 2007 году. Пуск неоднократно переносился из-за обнаружения в системах блока различных неполадок. «Наука» должна стать основой российской национальной околоземной станции после того, как МКС прекратит свое существование.

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