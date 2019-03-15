Российские «Гонцы» задержатся на Земле из-за санкций Украины

Запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Он также добавил, что предназначавшийся для запуска космических аппаратов разгонный блок «Бриз-КМ» до сих пор не отправлен в Плесецк, а находится в московском «Центре Хруничева» в ожидании поставок украинских комплектующих.

По словам собеседника агентства, для запуска космических аппаратов планировалось задействовать резервную технику, предназначавшуюся для старта ракет «Рокот», передачу которой затянуло Минобороны России. Источник допускает, что запуск спутников может быть снова перенесен.

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Отмечается, что «Роскосмос» с 2017 года не способен запустить спутники «Гонец-М» из-за санкций Украины. В феврале 2015-го стало известно, что Украина запретила поставки в Россию комплектующих для ракеты «Рокот».

В октябре прошлого года стало известно, что Минобороны России до 30 ноября 2019 года запланировало приобрести до 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. Комментируя подобное решение военного ведомства, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что аппараты «Гонца», российского аналога Iridium, имеют «очень низкую пропускную способность, скорость передачи».

Единственная российская низкоорбитальная спутниковая система связи «Гонец» насчитывает девять космических аппаратов, выводимых на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Полноценное функционирование системы требует выведения еще 12 космических аппаратов.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу более ста тонн и способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета имеет три ступени: первые две являются ускорительными блоками ракеты РС-18, а третья — разгонный блок «Бриз-КМ». Носитель создан по конверсионной технологии на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет РС-18. Ракета и носитель производятся «Центром Хруничева» (Москва). Система управления для разгонника выпускается украинским «Хартроном» (Харьков).

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