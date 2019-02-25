Раскрыты найденные ФСБ угрозы от OneWeb для России

Отношение ФСБ к развертыванию системы OneWeb на территории России обусловлено необходимостью выполнения «набора стандартных регуляторных требований к иностранным спутниковым системам», заявил «Коммерсантъ» гендиректор «Гонца» Дмитрий Баканов.

«Если говорить в общем, то основных пунктов два. Это электромагнитная совместимость системы OneWeb с российскими спутниковыми системами и анализ вероятности создания помех для их работы, а также вопросы обеспечения СОРМ (системы оперативно-разыскных мероприятий — прим. «Ленты.ру»)», — сказал менеджер.

Гендиректор «Гонца» добавил, что «последнее предполагает комплексный подход к контролю трафика, проходящего через систему, аутентификации абонентов и анализу возможности использования системы OneWeb для совершения каких-либо противоправных целей».

По его словам, первый пункт разрешен Международным союзом электросвязи, де-факто признавшим соблюдение спутниками OneWeb нормативов по плотности потока мощности излучения.

Баканов подтвердил, что доля России в совместном предприятии «УанВэб» доведена до 51 процентов. По его словам, три из пяти членов совета директоров совместного предприятия (СП) будут представлять «Роскосмос» и компанию «Гонец», выступающую единым оператором госкорпорации по системам связи.

Менеджер отметил роль, которую «Гонец» сыграет в СП. По словам Баканова, возглавляемая им компания «обеспечит получение всей необходимой информации, для содействия их допуска в Россию и проведения компетентными структурами анализа».

Гендиректор отметил, что «Гонец» заинтересован в развитии межмашинного обмена информацией (М2М), а сотрудничество с OneWeb позволит «не тратить денег на CAPEX (капитальные затраты — прим. «Ленты.ру») в виде орбитальной группировки», но «использовать ее ресурс для оказания всего спектра услуг системы за счет использования станций приземления».

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Единственная российская низкоорбитальная спутниковая система связи «Гонец» насчитывает девять космических аппаратов, выводимых на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Полноценное функционирование системы требует выведения еще 12 космических аппаратов.

В октябре 2018 года стало известно, что Минобороны России до 30 ноября 2019 года запланировало приобрести до 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. Комментируя подобное решение военного ведомства, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что аппараты «Гонца», российского аналога Iridium, имеют «очень низкую пропускную способность, скорость передачи».

Позднее в том же месяце представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту высокоскоростного спутникового интернета OneWeb из соображений безопасности.

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