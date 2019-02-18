Россия создаст «Космическую яхту Селена»

Несколько российских компаний разрабатывают «Космическую яхту Селена» для полета туристов на околоземную орбиту, сообщил РИА Новости генеральный конструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак.

«У нас есть возможность приземлиться на любой аэродром, аппарат приземляется как самолет… Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо десяти минут быть в невесомости», — сказал инженер.

Пределы атмосферы (на высоте 120-140 километров) челнок будет покидать на скорости до 3,5 числа Маха. Вход в газовую оболочку планеты должен происходить на скорости 0,85 числа Маха. Полет космической яхты будет проходить в автоматическом режиме.

По его словам, разработка суборбитального космического корабля началась два года назад. Первый полет корабля планируется провести в ближайшие пять лет. Полет на орбиту одному человеку обойдется в 200-300 тысяч долларов. Ожидается создание трех летных кораблей, вмещающих по шесть пассажиров и пилота.

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«Внутри будет находиться пилот-специалист, но управлять судном он не будет. Связано это с тем, что людям комфортно, зная, что на борту есть пилот, к тому же после входа в атмосферу людей будут поздравлять с этим событием», — пояснил собеседник агентства.

В феврале сообщалось, что резидент фонда «Сколково» компания «ИСОН» получила лицензию «Роскосмоса» на разработку многоразового гиперзвукового беспилотника.

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