Представлено изображение первого российского гиперзвукового космического дрона

Резидент фонда «Сколково» компания «ИСОН» получила лицензию «Роскосмоса» на разработку многоразового гиперзвукового беспилотника, сообщает ТАСС. Модель перспективного летательного аппарата показали РИА Новости.

На высоте до 160 километров летательный аппарат будет способен развивать скорость до семи чисел Маха. Также дрон может использоваться в качестве средства выведения спутников на высоту до 500 километров.

Двигательная установка 14Д30 (от разгонного блока «Бриз-М»), которую получит беспилотник, рассчитана на 50 полетов. Запуск дрона будет проводиться с самолета-носителя, а возвращение на землю — при помощи парашюта. Проект не предполагает ударного применения дрона.

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В 2023 году планируется проведение пяти летных испытаний беспилотника. В настоящее время на разработку дрона привлечено 25 миллионов рублей от корпорации «Проект-техника» и 30 миллионов от фонда «Сколково». На второй стадии работ планируется привлечь 280 миллионов.

Генеральным директором «ИСОН» является Юрий Бахвалов, ранее занимавший должность генерального конструктора семейства ракет «Ангара» в «Центре Хруничева». Инженер в 2015 году был уволен с предприятия, одной из причин отставки называлось «несогласие генконструктора с программой реформирования космического центра».

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