Чипсеты ГЛОНАСС произведет Индия

Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки. Об этом сообщил президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко, передает РИА Новости.

«Общий объем инвестиций обозначен в пять миллиардов рублей, половину дает Российская Федерация, вторую — частные инвесторы», — пояснил он.

По его словам, выбор Индии вместо Китая в качестве производственной площадки обусловлен желанием Поднебесной сосредоточиться на развитии собственной навигационной системы.

«Я думаю, в этом году мы проект запустим. Два года на разработку линейки чипов. Проблема, с которой мы столкнулись — это резкое удешевление чипов. Сегодня навигационный приемник стоит 1,5 доллара. Семь-восемь лет назад ГЛОНАСС/GPS- приемник стоил 250 долларов. За десять лет падение превысило сто раз», — сказал Гурко.

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Степень финансового участия Индии в проекте не уточняется. Известно, что в настоящее время чипсеты в Россию поставляются Китаем.

В ноябре прошлого года первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что ГЛОНАСС после 2021 года станет частью проекта «Сфера».

Весной того же года сообщалось, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

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