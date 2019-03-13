Украинские инженеры устранили неполадки «Союз-ФГ» на Байконуре

Украинские инженеры совместно с российскими специалистами устранили неисправность в системе управления ракеты «Союз-ФГ» на Байконуре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Специалисты украинского предприятия лично принимали участие в замене неисправного прибора и кабеля системы управления ракеты», — сказал собеседник агентства.

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Неполадки были выявлены во время наземных комплексных испытаний систем ракеты на Байконуре. Работы привели к переносу на сутки обряда освящения ракеты, намеченного на 13 марта.

Украинское предприятие «Хартрон» (Харьков) производит систему управления для российской ракеты «Союз-ФГ». Всего планируется запустить еще две таких ракеты (в июле и сентябре). После этого пилотируемые миссии к Международной космической станции (МКС) будут запускаться на «Союз-2.1а», система управления которой изготовлена «Научно-производственным объединением автоматики имени Семихатова» (Екатеринбург).

Пуск «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» с космодрома Байконур (Казахстан) к МКС запланирован на 14 марта. В экипаж миссии вошли американцы Ник Хейг и Кристина Кук, а также россиянин Алексей Овчинин.

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