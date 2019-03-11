Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР

Используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР. Такую точку зрения генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX Илон Маск высказал в Twitter.
«Украина сыграла ведущую роль», — написал предприниматель.
Таким образом Маск отреагировал на комментарий пользователя compdemon, в котором утверждалось, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют «украинское происхождение», а за 28 лет своего существования Россия «не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие».
В марте глава SpaceX похвалил используемую Россией ракетную технику. Впоследствии с такой оценкой согласился генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Обмен любезностями произошел после успешного завершения полета космического корабля SpaceX Crew Dragon, который вместе с космическим кораблем Boeing Starliner в ближайшие несколько месяцев должен позволить НАСА отказаться от услуг российской госкорпорации по доставке астронавтов на МКС.
В феврале 2018 года Маск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1, при помощи которой СССР планировал доставить космонавта на Луну.
Тогда же руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что ситуация в российском «Центре Хруничева» не отличается от положения дел на «Южмаше».
В мае 2015 года Маск назвал ракеты-носители среднего класса семейства «Зенит» лучшими в мире (после ракеты Falcon 9 от SpaceX). Носители разработаны конструкторским бюро «Южное» и выпускались заводом «Южмаш» (Днепр, Украина).
Как сообщается на сайте Минобороны России, конструкторское бюро «Южное» было «ведущим центром ракетостроения СССР, создававшим ракетные комплексы с баллистическими ракетами наземного базирования и космические аппараты», который после разрушения СССР вместе с «Южмашем» оказался за границей.