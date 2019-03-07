«Роскосмос» обоснует «Государево Око»

«Роскосмос» работает над проектом космической системы мониторинга «Государево Око», передает ТАСС заявление руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.
«Проект пока находится в стадии технико-экономического обоснования», — сказал менеджер.
Руководитель пресс-службы также заявил, что Россия и США ищут «взаимоудовлетворяющий формат отношений» по международному проекту окололунной станции Gateway, а также отметил, что госкорпорация продолжает отражать информационные атаки на ракетно-космическую отрасль.
В марте сообщалось, что предприятиям «Роскосмоса» при разработке современной техники следует уделять внимание созданию принципиально новых систем, в частности, ракетоплану с ядерной двигательной установкой.
Ранее в том же месяце компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.
В январе генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево Око», которая позволит позволит отслеживать динамику изменений всех процессов на планете.