«Роскосмос» захотел ядерный ракетоплан

Предприятиям «Роскосмоса» при разработке современной техники следует уделять внимание созданию принципиально новых систем, в частности, ракетоплану с ядерной двигательной установкой, говорится в предложении, составленном по итогам проведенного в госкорпорации совещания по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Планирование перспективных разработок многоразовых космических систем должно также включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой. Подобные системы могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши», — говорится в документе.

В ноябре 2018 года в России был представлен облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой.

В октябре государственный научный «Центр Келдыша» заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Заказчиком работ выступал «Роскосмос».

Материалы по теме Все ниже и ниже «Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы

«Росатом» неоднократно (в частности, в марте 2016-го) заявлял о планах изготовления к 2018 году опытного образца ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе.

В период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!