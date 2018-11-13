Россия показала аппарат с ядерной энергоустановкой

Россия представила облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой. Соответствующее видео выложила в Facebook телестудия «Роскосмоса».

«Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи», — говорится в подписи к ролику.

В октябре государственный научный «Центр Келдыша» заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Заказчиком работ выступал «Роскосмос».

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«Росатом» неоднократно (в частности, в марте 2016-го) заявлял о планах изготовления к 2018 году опытного образца ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе.

В период с 1970-го по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960-го по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

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