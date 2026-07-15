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20:16, 15 июля 2026Мир

Захарова назвала стоящую за милитаризацией Европы страну

Захарова: Франция стала идейным вдохновителем милитаризации Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В последние годы Франция стала идейным вдохновителем милитаризации Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В последние годы ведь именно Франция — я имею в виду не страна, а режим, который сейчас заправляет в Елисейском дворце, — вот он стал одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы, и можно сказать, что они примеряют на себя треуголку "партии войны"», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что «милитаристский пыл» президента Франции Эммануэля Макрона является проявлением курса правящих элит Европы на сдерживание России. По ее словам, западноевропейские страны настроены на агрессивную поддержку Киева и эскалацию противостояния с Москвой.

Ранее Макрон анонсировал проведение военных учений «коалиции желающих» в соседних с Украиной странах. Как отметил французский лидер, «коалиция» теперь обладает «международными силами, готовыми к действиям» в интересах Киева.

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