«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя»

«Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя». Перспективы изделия, существование которого опровергается современной физикой, обсудили за круглым столом, пишет «Военно-промышленный курьер».

В ходе мероприятия член экспертного совета комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Михаил Саутин заявил, что по инициативе заместителя гендиректора госкорпорации Ивана Харченко разработано техническое задание (ТЗ), предполагающее создание демонстрационного образца «квантового двигателя».

«ТЗ утвердил генеральный конструктор средств выведения космических аппаратов на орбиту с соответствующей наземной инфраструктурой Александр Медведев и согласовал директор НИИ космических систем (НИИКС) Михаил Макаров», — сказал член экспертного совета.

По его словам, уже «сейчас [генеральный директор госкорпорации] Дмитрий Рогозин дал указание начать разработку квантового двигателя».

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Бывший директор «Воронежского механического завода» (ВМЗ) Георгий Костин отметил, что в перспективе «квантовый двигатель» придет на смену жидкостному ракетному двигателю.

Советник ракетно-космической корпорации «Энергия», министр общего машиностроения СССР (в 1983–1991 годах), Герой Социалистического Труда Олег Бакланов заявил, что «фундаментальная наука проникла в природу гравитации и антигравитации, квантованную структуру пространства. Это позволяет создавать нереактивные, не требующие химического топлива двигатели для космоса».

По словам автора «квантового двигателя» Владимира Леонова, по космическому пространству «разлита» колоссальная энергия «в виде глобального электромагнитного поля с очень мелкой дискретностью (квантованностью), о котором ранее ничего не было известно». «Это глобальное поле открыто мной в 1996 году как пятая фундаментальная сила (суперсила) в виде сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ). Его носителем является квант пространства-времени (квантон), размеры которого на десять порядков меньше атомного ядра, но он концентрирует энергию, намного превышающую ядерную», — говорит Леонов.

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Он заявляет, что «квантовый двигатель отталкивается от глобального поля СЭВ за счет деформации в нужном направлении (искривления по Эйнштейну) квантованного пространства-времени, создавая искусственною силу тяготения (тяги)».

Взгляды Леонова противоречат современной физике, согласно которой в природе существуют четыре фундаментальных взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое). При этом сам автор «квантового двигателя» неоднократно критиковал деятельность Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН.

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