«Роскосмос» открестился от разработки «антигравитационного двигателя»

«Роскосмос» не создавал технического задания на разработку «антигравитационного двигателя». Об этом советник генерального директора компании по науке Александр Блошенко рассказал РИА Новости.

Блошенко отметил, что корпорация готова проверить достоверность эффектов, о которых заявил изобретатель этой системы Владимир Леонов. Роскосмос попросил его предоставить экспериментальные образцы, чтобы протестировать их работу в лаборатории, однако Леонов не отвечает на это предложение уже несколько лет.

По словам Блошенко, в компании знают позицию Российской академии наук относительно «квантового двигателя» и разделяют ее сдержанность, однако не готовы сразу отвергать новые теории, поскольку ко многим основополагающим научным открытиям ученые поначалу относились скептически.

«Мы даем на откуп РАН вопрос о научности или лженаучности теории, а с нашей стороны хотели бы получить подтверждение тех прикладных эффектов, о которых заявляет автор, по тем методикам, которые мы считаем достоверными и которые позволяют учитывать погрешность измерения и внешние факторы», — заключил Блошенко.

12 марта стало известно, что «Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя». По словам одного из участников круглого стола, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин уже сейчас дал указание начать разработку изделия, существование которого опровергается современной физикой.

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