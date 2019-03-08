Рогозин пожаловался на нехватку денег

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на критику пользователей Twitter, написал, что бюджет госкорпорации «почти в 20 раз меньше» бюджета НАСА.

По его словам, в плане финансирования российская космическая отрасль серьезно отстает от американской. «Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"», — указал он.

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Также топ-менеджер считает, что Россия не отстает от США в техническом развитии этой отрасли. «Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10-12 лет. Но если сейчас не развернем переход на новую РКТ (ракетно-космическую технику — прим. «Ленты.ру») и не переоснастим предприятия, начнем отставать», — пишет Рогозин в другом твите.

В феврале глава «Роскосмоса» анонсировал строительство в Москве здания Национального космического центра — небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. За месяц до этого премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал руководство госкорпорации за «прожектерство» и потребовал от компании лучшей работы.

На ближайшие три года, по словам главы правительства, бюджет «Роскосмоса» составит более 515 миллиардов рублей.

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