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Илон Маск по-русски ответил на поздравления со стыковкой Dragon с МКС

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на сообщение пользовательницы Twitter на русском языке. Его пост появился в соцсети в воскресенье, 3 марта.

Маск выразил благодарность за поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станции (МКС).

«Спасибо за добрые слова!» — написал Маск в ответ Кате Павлюченко, которая посчитала, что ни Дмитрий Рогозин, ни «Роскосмос» его не поздравят.

«Роскосмос» поздравил NASA в своем аккаунте и отметил, что приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса, а также уверен, что сотрудничество будет развиваться.

3 марта космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, успешно пристыковался к МКС. Достигнув станции, корабль присоединился к американскому модулю Harmony. В составе МКС корабль пробудет пять дней, а затем сойдет с орбиты и приводнится в Атлантическом океане, оттуда его заберет спасательное судно. После стыковки аппарат должен вернуться на Землю.

Запуск Crew Dragon состоялся 2 марта. Полет осуществлялся в непилотируемом режиме.

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