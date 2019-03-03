Замена «Союзу» от SpaceX успешно пристыковалась к МКС

Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в НАСА.

Достигнув станции, корабль присоединился к американскому модулю Harmony. Во время стыковки все четыре люка были закрыты, вскоре планируется открыть один из них.

Запуск Crew Dragon состоялся 2 марта. Полет осуществляется в непилотируемом режиме. На борту корабля находится манекен по прозвищу Рипли, названный в честь героини фантастического фильма «Чужие». В скафандре установлены специальные датчики, которые помогут собрать информацию для подготовки полета с экипажем.

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Основные цели миссии: проверка штатной работы различных систем и оборудования. Корабль также доставит для экипажа МКС 182 килограмма продовольствия и научного оборудования и материалов. В составе МКС корабль пробудет пять дней, а затем сойдет с орбиты и приводнится в Атлантическом океане, оттуда его заберет спасательное судно.

После стыковки аппарат должен вернуться на Землю.

Миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно советско-российские корабли серии «Союз».

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