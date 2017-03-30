Все двигатели второй и третьей ступеней «Протона» оказались бракованными

Все ранее произведенные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214, предназначенные для установки на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», будут пересобраны. Об этом генеральный директор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил РИА Новости.

«По "Протонам" это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням. В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 году, но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год», — сказал он. Первые поставки отремонтированных агрегатов начнутся в мае.

Арбузов отметил, что при этом необходимо «не сорвать график запусков по Федеральной космической программе, стартами в интересах Министерства обороны России и коммерческим пускам», а также «обеспечить необходимый задел для соблюдения графика доставки новых экипажей и грузов на Международную космическую станцию».

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Двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производит «Воронежский механический завод». Ранее они были отозваны, поскольку при пайке компонентов агрегатов использовался припой, не соответствовавший технической документации.

Также на «Воронежском механическом заводе» производятся агрегаты 11Д55 (РД-0110), устанавливаемые на третью ступень ракеты «Союз-У», которая уже вышла из эксплуатации. Этот носитель в декабре 2016 года потерпел аварию из-за попадания при сборке посторонних частиц в насос окислителя.

В настоящее время «Воронежский механический завод» планируется включить в состав холдинга, находящегося под управлением «Энергомаша». Ранее предприятие подчинялось «Центру Хруничева».