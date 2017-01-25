Роскосмос отзовет все двигатели ракет-носителей «Протон-М»

Роскосмос отзывает все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М». Агрегаты, производимые Воронежским механическим заводом, не прошли технологическую проверку в ходе огневых испытаний. Аудит данного дочернего предприятия «Центра Хруничева» поручено провести НПО «Энергомаш». Об этом в среду, 25 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Неполадки выявлены в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», соответственно. В ходе испытаний выяснилось, что при сборке первого изделия вместо материалов с содержанием драгоценных металлов, которые должны применяться на данном типе двигателей, использовались менее жаростойкие компоненты.

Также стало известно, что подобные «неликвидные компоненты» использовались во всех двигателях второй и третьей ступеней «Протон-М», выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Контроль качества, осуществляемый на дочернем предприятии «Центра Хруничева», в течение этого времени не выявлял подобного рода нарушений. Решение об отзыве агрегатов принято 20 января. К расследованию причин использования «неликвидных компонентов» в ракетных двигателях подключились ФСБ, прокуратура и СКР.

Материалы по теме В Россию вернулся «Прогресс» Кто виноват в падении «Прогресса» и почему это — приговор космической отрасли

Проверки ВМЗ приведут к переносу сроков запуска «Протон-М». Первый старт носителя в 2017 году произойдет не ранее июня, хотя до обнаружения неполадок с двигателями был намечен на февраль. Проверку ВМЗ поручили НПО «Энергомаш», подразделение которого, Конструкторское бюро химавтоматики, является разработчиком агрегатов РД-0210/0211 и РД-0213/0214.

Также с халатностью ВМЗ связана нештатная ситуация, возникшая 1 декабря 2016 года, когда из-за разрушения производимого на данном предприятии двигателя РД-0110 произошла авария ракеты-носителя «Союз-У» и потеря грузового корабля «Прогресс МС-04». По итогам анализа причин случившегося директор ВМЗ Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию.