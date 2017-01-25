Дорогостоящий припой стал причиной отзыва всех двигателей «Протон-М»

В ходе огневых испытаний двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» были выявлены технологические проблемы. Об этом сообщил представитель Роскосмоса, передает в среду, 25 января, РИА Новости.

«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени "Протон-М". По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — говорится в сообщении компании.

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Как отмечается, при производстве вместо штатного припоя использовался более дорогостоящий с содержанием драгметалла. По этой причине было решено провести дополнительные испытания ракетных двигателей.

Ранее сообщалось, что в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», были выявлены неполадки. Как стало известно, «неликвидные компоненты» использовались во всех подобных двигателях, выпущенных на Воронежском механическом заводе за последние несколько лет. Контроль качества, осуществляемый на дочернем предприятии «Центра Хруничева», в течение этого времени не выявлял подобного рода нарушений.