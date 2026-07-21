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09:02, 21 июля 2026Бывший СССР

Алиев обратился к новому премьеру Великобритании

Алиев поздравил нового премьера Великобритании Бернема
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил нового премьера Великобритании Энди Бернема с вступлением в должность. Текст обращения к новому главе британского кабмина публикует агентство Azertag.

«Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-британских отношений, основанных на богатых и добрых традициях (...) Я уверен, что дружеские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством будут успешно продолжаться благодаря нашим совместным усилиям в соответствии с интересами наших народов», — заявил Алиев.

Он также напомнил о деятельности британских кампаний в Нагорном Карабахе, в частности, в восстановительных работах. По его словам, в Баку видят это свидетельством высокого уровня отношений.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Энди Бернем, сменивший Кира Стармера, будет и дальше поддерживать Украину и проводить антироссийскую внешнюю политику. «Политика в отношении Украины останется неизменной, она является ключевой частью идеологической идентичности блока НАТО», — подчеркнул собеседник.

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