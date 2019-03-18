«Роскосмос» заврался с «Наукой»

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» получит топливные баки разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли по итогам прошедшего в ракетно-космической корпорации «Энергия» совещания с участием генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Принято решение изготовить для модуля "Наука" взамен засоренных стружкой новые топливные баки, подобные тем, что используются в разгонном блоке "Фрегат"», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «старые баки прочистить невозможно, и это не имеет смысла, потому что, кроме проблем с засором, они 18 лет назад были изготовлены с нарушениями и имеют микротрещины». Источник добавил, что конструкции баков от разгонного блока и модуля на 90 процентов совпадают друг с другом.

Доработку «Науки» планируется провести в «Энергии», куда в августе модуль будет доставлен из «Центра Хруничева». Отправка блока на ракете «Протон-М» с Байконура к Международной космической станции (МКС) запланирована на лето 2020 года.

В начале марта из «Энергии» в «Главкосмос» ушел разработчик новых модулей для МКС Сергей Савельев.

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В апреле 2018 года генеральный директор «Центра Хруничева» Алексей Варочко заявлял, что «Наука» достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. «Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года», — отмечал менеджер.

«Наука» строится «Центром Хруничева» с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. В перспективе «Наука» должна стать основой российской национальной космической станции.

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