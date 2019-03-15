Стала известна дата запуска второй замены «Союз МС»

Американский космический корабль Starliner впервые полетит к Международной космической станции (МКС) 29 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Через сутки после старта корабль должен причалить к МКС. Планируется, что 7 мая Starliner покинет станцию и возвратится на Землю», — сказал собеседник.

Источник не исключил, что запуск может быть перенесен на май.

На странице НАСА, содержащей информацию о сроках испытательных запусков американских пилотируемых космических кораблей, отмечается, что первый полет Starliner к МКС состоится в апреле.

Материалы по теме Не прощай их, Юра Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику

2 марта со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) запущена тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который достиг МКС через сутки.

Полет стал первым, совершенным в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американскими компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для полетов на МКС. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

Контракт НАСА с «Роскосмосом» на доставку астронавтов на МКС истекает в феврале 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!