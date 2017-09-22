Ракета «Союз-2.1б» со спутником системы ГЛОНАСС стартовала с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со разгонным блоком «Фрегат» и спутником системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС-М» стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что старт состоялся в 03:03 мск силами боевого расчета Космических войск Воздушно-космических сил. Общее руководством пуском осуществлял командующий космическими войсками Александр Головко.

Спустя три минуты, в 03:06 мск ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск. Это третий пуск «Союза-2» с космодрома «Плесецк» в 2017 году.

ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) — одна из двух, кроме GPS, систем спутниковой навигации в мире, уже достигших рабочей готовности. Ее начали проектировать с 1976 года, к осени 1993-го она была принята в эксплуатацию военными. С 2004 года в эксплуатацию введены спутники второго поколения («Глонасс-М»), с 2011-го развертывается третье поколение («Глонасс-К»).

