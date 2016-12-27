Мусоровозы предложили оснащать ГЛОНАСС

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил оснастить мусоровозы системой ГЛОНАСС. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, системой мониторинга также должны быть оборудованы все транспортные средства, перевозящие грузы, представляющие прямую угрозу для жизни и здоровья людей.

Кроме того, Иванов предложил президенту России Владимиру Путину ужесточить контроль в сфере обращения с отходами, имеющими высокую степень опасности. «Привлекать для этого, если необходимо, правоохранительные органы и прокуратуру», — подчеркнул Иванов.

10 ноября стало известно о том, что в правительстве России принципиально согласились с идеей оснащения всех автомобилей «черными ящиками» — специальными устройствами, записывающими и передающими данные о движении и состоянии транспортного средства.