Дальневосточная таможня задержала около 800 машин из-за отсутствия ГЛОНАСС

На складах таможенных пунктов на Дальнем Востоке задержаны около 800 автомобилей из-за отсутствия у них систем экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, сообщает в пятницу, 27 января, агентство «Прайм».

По его словам, с начала года сотрудники таможенной службы оформили 1217 автомобилей, но получить свои машины смогли лишь 448 собственников. «Ситуация непростая, остальные машины в ожидании», — сказал Ладыгин.

Он пояснил, что у покупателей иномарок просят предъявить таможне свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) с отметкой о том, что машина оборудована ГЛОНАСС. Вместе с тем, если свидетельство выдано до 31 декабря прошлого года, такой отметки не требуется. Те автовладельцы, которые получили свои машины, предоставили СБКТС, выписанные до 31 декабря, резюмировал Ладыгин.

Глава таможенного управления также усомнился в возможности установить кнопки для вызова экстренных служб на подержанные автомобили за рубежом.

«Возможно, найдутся выходы, будем смотреть. Пока для нас понятной схемы [для передачи автомобилей] нет», — сказал он.

С 1 января все попадающие в Россию автомобили должны оснащаться системой ГЛОНАСС для вызова экстренных оперативных служб. Это требование касается как легкового, так и грузового транспорта. В конце 2016 года спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил оснастить системой ГЛОНАСС мусоровозы.

