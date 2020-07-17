Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю

Отстыковка корабля Crew Dragon компании предпринимателя Илона Маска SpaceX от Международной космической станции (МКС) запланирована на 1 августа. Об этом написал в Twitter глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн.

Возвращение Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкенном на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа. Однако точная дата будет зависеть от погоды, предупредил он.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».