США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»

Sierra Nevada получила контракт от Минобороны Соединенных Штатов на разработку на базе транспортного средства (грузового модуля) Shooting Star («Падающая звезда») автономной космической станции, сообщает американская аэрокосмическая компания.

Как отмечает Sierra Nevada, станция предназначена для проведения экспериментов, в частности, в условиях микрогравитации, и отработки вопросов логистики по размещению «аванпостов» на различных околоземных орбитах, например, низкой, геостационарной и высокоэллиптической.

The Drive пишет, что такое решение обусловлено все большим вниманием Пентагона к околоземной орбите и готовящемуся освоению Луны. Издание отмечает, что станция может использоваться для сборки и обслуживания спутников и космических кораблей, возможность чего «американские военные и НАСА изучают в течение некоторого времени». Не исключено, что в перспективе объект может посещаться людьми.

The Drive признает, что полезные нагрузки, которые будет вмещать Shooting Star, неизвестны, однако допускает, что речь может идти о наступательном или оборонительном оружии. Издание уверяет, что Договор о космосе 1967 года, который подписали США, исключает размещение в космическом пространстве оружия массового уничтожения, однако «прямо не запрещает вооружать спутники или другие космические корабли обычным оружием».

«Что бы ни делал этот космический форпост, он может быть на орбите в ближайшие два года», — заключает The Drive.

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В мае с космодрома на мысе Канаверал в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США стартовала тяжелая ракета Atlas 5, на первой ступени которой установлен российский двигатель РД-180. Носитель вывел на околоземную орбиту многоразовый космический корабль X-37B, который в «Роскосмосе» рассматривают в качестве «оружия массового уничтожения».

Изделие Shooting Star создается Sierra Nevada в рамках программы НАСА Commercial Resupply Services 2 (CRS-2), предполагающей доставку на созданных американскими компаниями космических кораблях грузов к Международной космической станции (МКС). Средство предназначено для дополнительного хранения грузов и безопасного сведения мусора в атмосферу. Демонстрационный полет к МКС средства Shooting Star, находящегося в высокой степени готовности, намечен на 2021 год.

В длину Shooting Star превышает четыре метра. Изделие способно вмещать более 4,5 тонны грузов как внутри герметичного отсека, так и на внешних негерметичных контейнерах, прикрепляемых к трем точкам транспортного средства. Изделие снабжено двумя массивами солнечных батарей и шестью двигателями, обеспечивающих автономность и маневрирование на околоземной орбите. Конструктивно Shooting Star представляет собой одноразовый грузовой модуль многоразового космического корабля Dream Chaser, который должен выводиться на орбиту ракетой Atlas 5 или перспективным носителем Vulcan.

В 2016 году НАСА объявило победителей CRS-2, программы по снабжению МКС грузами, реализация которого намечена на 2019-2024 годы (до завершения службы МКС). Контракты получили компании SpaceX (многоразовый космический корабль Crew Dragon предполагается использовать и в качестве грузовика), Northrop Grumman (Cygnus) и Sierra Nevada (Dream Chaser). В сумме всем им НАСА заплатит 14 миллиардов долларов. Ранее, в рамках программы CRS-1, снабжением МКС занимались только SpaceX и Northrop Grumman.