Названа дата отправки туристов на МКС

Два космических туриста отправятся на борт Международной космической станции (МКС) в конце 2021 года. Их имена пока неизвестны, их назовут в начале грядущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Согласно договору с [американской] компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов», — рассказали в госкорпорации. Там также отметили, что в настоящее время ведутся переговоры с рядом других американских компаний относительно отправки туристов на орбиту.

Россия совместно со Space Adventures уже отправляла туриста в космос. В 2001 году первым стал Денис Тито. Всего за время существования подобных программ на орбите смогли побывать семь непрофессионалов. Последний полет состоялся в 2009 году.

Ранее в компании Space Adventures раскрыли детали туристического полета на МКС. Выход непрофессионала в открытый космос продлится около 90-100 минут. Предполагалось, что это событие состоится в 2023 году.