Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО

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Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли группу из пяти неопознанных летающих объектов (НЛО). Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или?..» — задается вопросом космонавт.

Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды Иван Вагнер

Информацию о заснятых объектах космонавт пообещал передать руководству «Роскосмоса» и в Институт космических исследований Российской академии наук.

Космонавт мог наблюдать спутники системы Starlink

Наблюдаемые Вагнером неопознанные объекты могли принадлежать спутникам системы глобального интернета Starlink, развертываемым американской компанией SpaceX. В настоящее время на низкой околоземной орбите находится более 600 таких космических аппаратов. Глава SpaceX Илон Маск надеется довести их численность до 12 тысяч.

В пользу этой версии высказался тарший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин: «Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона. Они пока вместе летают, потом разбегутся». Заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на камеру могла попасть серия из 58 мини-спутников Starlink.

Ранее астрономы неоднократно обращали внимание общественности на то, что спутники инженера и бизнесмена могут осложнить наблюдения с наземных телескопов.

В феврале научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь заявил, что российские ученые захотели пожаловаться в ООН на Starlink. Астрофизик заявил, что академия направит в международную организацию письмо с жалобой, поскольку развертываемая Маском система будет мешать работе астрономов. Он пояснил, что спутники компании Маска будут портить астрономические снимки. По его словам, 30-40 процентов фотографий засветятся из-за отражения спутниками света Солнца. Самусь заявил, что мнение РАН поддерживает Европейское астрономическое общество, а также коллеги из Португалии. Ученые, по его словам, выступают за ограничение крупных спутниковых систем.

Материалы по теме Истина где-то рядом Пентагон потратил десятки миллионов долларов на размытые снимки НЛО Тайная угроза Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок

В декабре 2019 года на один из запущенных SpaceX спутников было нанесено экспериментальное светопоглощающее покрытие. Таким образом Маск учел требования астрономов, обеспокоенных развертыванием Starlink. Между тем, пока не все остались довольными. Так, по мнению астронома Алана Даффи из Университета Суинберна в Австралии, большое число спутников Starlink на околоземной орбите будет мешать наблюдениям наземных радиотелескопов, в результате чего больше не будет возможным наблюдение с Земли реликтового излучения или сигналов от формирующихся звезд.

Starlink не любят в России

В России против Starlink выступает генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Глава госкорпорации исключил любое сотрудничество со SpaceX в данном направлении, поскольку, по его словам, американская компания является подрядчиком Пентагона. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание топ-менеджера, заметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели РД-180 и РД-181, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.

Между тем, еще в декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой Starlink. Аналогичные эксперименты были продолжены с ноября по декабрь 2019 года, когда американские военные тестировали совместимость Starlink с летающей батареей непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск AC-130 Spectre. Вероятно, спутники и самолет обменивались некоторой информацией.

Такие зарубежные системы глобального интернета, как американская Starlink и британская OneWeb, не получили разрешение на свою деятельность в России, то есть фактически запрещены.

Ранее «Роскосмос» привлекал внимание снимками до и после взрыва в Бейруте

Первый снимок на представленном госкорпорацией коллаже был сделан до взрыва, в ноябре 2019 года. Второй кадр с последствиями взрыва был получен с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Ранее подобные снимки публиковала компания Airbus Space, они были получены с французского спутника Pleiades.

Взрыв в районе морского порта ливанской столицы Бейрут произошел 4 августа. В результате пострадали множество кварталов города, волной были уничтожены десятки домов. По последним данным, погибло более сотни человек, пострадали более четырех тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома.