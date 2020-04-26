Рогозин объяснил нежелание объединять усилия с Маском

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил, почему он против объединения усилий с американской компанией SpaceX Илона Маска. Об этом он написал в своем Twitter.

«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?» — отреагировал Рогозин на соответствующий вопрос подписчика.

Он добавил, что разворачиваемая компанией SpaceX спутниковая группировка Starlink, предназначенная для обеспечения жителей Земли глобальным широкополосным доступом в интернет, будет иметь двойное применение и использоваться в военных целях. «Не стройте иллюзий, граждане», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Ранее в апреле Дмитрий Рогозин заявил, что многоразовые ракеты менее экономически эффективны по сравнению с одноразовыми. По его словам, половина топлива уходит на то, чтобы вернуть ступени ракеты Falcon-9 от SpaceX на Землю.

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