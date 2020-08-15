Раскрыта скорость запрещенного в России интернета от SpaceX

Более десяти бета-пользователей интернета Starlink американской компании SpaceX раскрыли скорости системы, сообщает Ars Technica. Подобные зарубежные системы, в частности, британская OneWeb, не получили разрешение на свою деятельность в России, то есть фактически запрещены.

Согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость скачивания составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузки — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых пользователей пинг составлял 20-21 миллисекунду.

Издание отмечает, что время задержки сигнала важно для возможности использовать Starlink в компьютерных онлайн-играх. Это также необходимо для получения SpaceX от Федеральной комиссии по связи США поддержки на оснащение интернетом сельских территорий. Согласно требованиям регулятора, пинг не должен превышать 100 миллисекунд, тогда как глава SpaceX заявляет о цели в 20 миллисекунд.

Ars Technica отмечает, что SpaceX планирует подключить к Starlink более 5 миллионов абонентов в США. Издание напоминает, что в настоящее время на околоземной орбите находится около 600 космических аппаратов системы, а всего планируется размещение 12 тысяч таких спутников. Согласно Ars Technica, это может означать, что тестируемые параметры Starlink улучшатся.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет объединяться со SpaceX по вопросам Starlink, поскольку компания является подрядчиком Пентагона, а ее спутники будут использоваться в военных целях. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание менеджера, заметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели РД-180 и РД-181, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.