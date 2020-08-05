«Роскосмос» показал последствия взрыва в Бейруте из космоса

«Роскосмос» показал спутниковые снимки порта Бейрута до и после взрыва. Фотографии опубликованы в Twitter госкорпорации.

Первый снимок на коллаже был сделан до взрыва, в ноябре 2019 года. Второй кадр с последствиями взрыва был получен с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Ранее подобные снимки публиковала компания Airbus Space, они были получены с французского спутника Pleiades.

Взрыв в районе морского порта ливанской столицы Бейрут произошел 4 августа. В результате пострадали множество кварталов города, волной были уничтожены десятки домов. По последним данным, погибло более сотни человек, пострадали более четырех тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет, конфискованной таможней в 2015 году с принадлежавшего россиянину Игорю Гречушкину судна Rhosus. Город признали районом бедствия и на две недели ввели режим чрезвычайного положения.