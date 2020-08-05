Кипр начал искать связанного со взрывом в Бейруте россиянина

Службы безопасности Кипра начали разыскивать связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина. Об этом сообщает Kathimerini.

В кипрской полиции ничего не знают ни о местонахождении Гречушкина, ни о том, что он якобы проживает в стране. По некоторым данным, именно ему принадлежало судно Rhosus, с которого конфисковали селитру — предположительно, именно из-за ее взрыва случилась катастрофа.

Ранее стало известно, что принадлежащее россиянину судно Rhosus везло селитру из Батуми в Мозамбик, но сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж — морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте. Утверждается, что сейчас бывший владелец судна проживает на Кипре.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.

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