Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причину взрыва в Бейруте. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канцелярии главы государства.

По его данным, взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, что Дияб счел недопустимым.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания», — пообещал президент.

Он предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.

Ранее ливанский телеканал LBC International сообщил, что взрыв 2700 тонн аммиачной селитры произошел в момент проведения сварочных работ в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 70 человек, еще более 2700 получили ранения. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.